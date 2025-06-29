MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Hamas Heyeti ile Görüşme

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve beraberindeki heyetle bir görüşme gerçekleştirdi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ve beraberindeki heyetle görüştü. Yapılan görüşmede Gazze'de yaşanan insani trajedi konuşuldu. Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye'nin uluslararası toplumla birlikte yürüttüğü çabalara değinildi. Filistinli gruplar arasında uzlaşı sağlanması hususunun da ele alındığı görüşmede, Gazze'de kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımlar kapsamlı olarak görüşüldü. Görüşmede Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğu vurgulandı. - ANKARA