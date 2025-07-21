MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti TBMM Grubunu Ziyaret Etti

MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti TBMM Grubunu Ziyaret Etti
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti TBMM grubuyla 'Terörsüz Türkiye' süreci üzerine kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya AK Parti'nin önemli isimleri katıldı ve toplantıda herhangi bir açıklama yapılmadı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti TBMM grubunu ziyaret etti.

Görüşmede; AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında yapılan çalışmalar ele alındı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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