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Mısır ve İran Dışişleri Bakanlarından Ortak Güvenlik Vurgusu

Mısır ve İran Dışişleri Bakanlarından Ortak Güvenlik Vurgusu
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Kahire'de yaptığı görüşmede bölgedeki gelişmeleri ele alarak, çatışma çemberinin genişletilmemesi ve bölgesel savaşın önlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi temaslarda bulunmak üzere Kahire'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bölgedeki gelişmeleri görüştü.

Mısır'a resmi ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty'nin de yer aldığı görüşmede bölgedeki mevcut gelişmeler masaya yatırıldı. Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Toplantıda Cumhurbaşkanı Mısır'ın çatışma çemberinin genişletilmemesi ve bölgesel savaşa sürüklenmenin önlenmesi için tırmanışın durdurulması gerektiği yönündeki tutumunu vurguladı" denildi.

Görüşmede Gazze ve Lübnan'daki ateşkes çabalarının ele alındığı belirtilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı, Gazze ve Lübnan'da ateşkesin uygulanması ile Batı Şeria'daki ihlal ve saldırıların durdurulması, sivillerin daha da ağırlaşan acılarının sona erdirilmesi için acil ve yeterli insani yardımın uygulanması amacıyla uluslararası çabaların sürdürülmesi ve yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı" ifadeleri kullanıldı.

"İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı"

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin Mısır'ın bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması için sürdürdüğü çabaları takdirle karşıladığı belirtilen açıklamada, "İranlı Bakan, Mısır'ın bu konuda her alanda oynadığı rolü övdü. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın selamlarını ve takdirlerini Cumhurbaşkanı'na iletti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ortaklaşa geliştirilmesi olanaklarının araştırılması için mevcut yolun sürdürülmesinin önemi konusunda mutabık kalındı" denildi. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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