Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanı ile Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri değerlendirdi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael Kurilla ile Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ve ortak öneme sahip meseleleri değerlendirdi. Sisi, uluslararası toplumun krizin kontrol altına alınması ve gerilimin tehlikeli yönlere doğru tırmanmasının durdurulmasına yönelik ortak çaba göstermesinin önemini vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Michael Kurilla ile Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ve ortak öneme sahip meseleleri değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, resmi temasları kapsamında başkent Kahire'ye gelen CENTCOM Komutanı Kurilla'yı kabul etti.

Sisi, uluslararası toplumun krizin kontrol altına alınması ve gerilimin tehlikeli yönlere doğru tırmanmasının durdurulmasına yönelik ortak çaba göstermesinin önemini vurguladı.

"Barış ve güven içinde yan yana yaşayan iki devletli çözüme dayalı barış sürecinin yeniden canlandırılmasının" gerekliliğini ifade eden Sisi, insani yardımların Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına düzenli bir şekilde ulaştırılmasının önemine dikkati çekti.

Taraflar, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesinin yanı sıra bölgedeki gelişmeler ışığında, başta askeri ve güvenlik olmak üzere çeşitli alanlarda mevcut işbirliği ve koordinasyonun artırılması yönündeki arzularını dile getirdi.