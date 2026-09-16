Minibüsçü esnafıyla ulaşım düzenlemeleri görüşüldü

Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, MOTAŞ Genel Müdürü Mehmet Kayış ve Kültür A.Ş. Genel Müdürü Hasan Alıcı ile şehir içi ulaşımda hizmet veren M Plaka ve H Plaka minibüsçü durak temsilcisi esnafla bir araya geldi.

Toplantıda minibüslerde yapılması planlanan çalışmalar ve düzenlemeler hakkında istişarelerde bulunularak, esnafın görüş ve önerileri dinlendi. Sektörün sorunları ve çözüm önerilerinin de ele alındığı toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, katkıları ve misafirperverlikleri dolayısıyla MOTAŞ Genel Müdürü Mehmet Kayış ve Kültür A.Ş. Genel Müdürü Hasan Alıcı ile toplantıya katılan durak temsilcisi esnafa teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı