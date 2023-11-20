Milli Yol Partisi Mahalli İdareler Seçimleri için Yol Haritasını Açıkladı

Milli Yol Partisi (MYP) Genel Başkan Baş Danışmanı Şevket Göçmen ; yaklaşan Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde MYP'nin yol haritasını çizdiğini açıkladı.

Göçmen ; Milli Yol Partisi'nin belediye seçimleri öncesinde hazırlıklarını sürdürdüğünü ve proje odaklı belediyecilik anlayışını Türkiye genelinde benimseyeceklerini ifade etti. Kırşehirli Baş Danışman Göçmen açıklamasında; "Siyaset yerelde ve genelde sürdürülebilir olmalı. Millete hesap verilebilir bir yönetim şekliyle milletin karşısına çıkacağız" dedi. Halk için hazırlanan bazı projeleri de paylaşan Göçmen; "Ayna Meclisleri, Şeffaf Aile, Hedef Sensin Çocuk, Üretimde Hayat, Hayatta Sensin, Finans da Öncülük, Çağın Girişimcisi Çocuk gibi insan odaklı 34 projeyle hizmet, 21 projeyle yönetimde adalet, 11 proje ile liyakat üzerine çalışmalar yürüteceğiz" diye konuştu.

MYP'nin yakın bir tarihte de il, ilçe ve belde adaylarını açıklayacağı tahmin ediliyor. - KIRŞEHİR