Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır: Beyin göçünü önlememiz lazım

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çayır, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin rasyonel rakamlarla, iktisadın gerçekleri ile hareket etmesi gerektiğini söyledi. Zihniyet, yaklaşım ve sistem değişikliğine gidilmesi gerektiğini ifade eden Çayır, "Akılla yönetilen bir ülke istiyoruz. Türkiye bu yaklaşımı hak etmiyor. Bu yaklaşım Türkiye'yi geleceğe taşıyamaz. Seçimin gerçekleşmesinden bu yana yaklaşık 1 ay olacak. Ne hükümetten ne de muhalefetten gelecek ya da yaşadığımız problemlerle ilgili bir söz duymadık. Ana muhalefet kendi içine dönmüş durumda. Yine dara düştüğünüzde adam arayacaksınız, adalet aramayacaksınız. İşte buna itirazımız ve başkaldırımımız var. Bu anlayışa itirazımı, başkaldırımımız var" diye konuştu.

'BU KABUL EDİLEMEZ BİR DURUM'

Çayır, Türkiye'de mülteci sorununun her yıl daha da arttığını söyleyerek, "Hala Afganlar gelmeye devam ediyor, bir taraftan da Suriye'den gelmeye devam ediyorlar. Başka ülkelerden gelenler de var. Biz yetişmiş ve nitelikli insanlarımızı doktorlarımızı, mühendislerimizi, ehil insanlarımızı dışarıya gönderirken, dışarıdan hiçbir vasfı olmayan sadece pazı gücü ve varlığıyla bize dahil olan insanlar var. Bu kabul edilemez bir durum. Dışarıya giden insanımızı önlememiz lazım. Beyin göçünü önlememiz lazım" dedi.