Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Adası'nda eğitim uçuşu gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı muharip ve destek uçakları ile İHA'ların Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'de eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı muharip ve destek uçakları ile İHA'ların Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'de eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımız ile İHA'larımız, Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi" denildi.