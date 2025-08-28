Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı ile Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna'nın Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Ankara'da savunma ve güvenlik konularını görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Ukraynalı mevkidaşı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Her iki Bakan ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

