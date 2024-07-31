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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Oleksii Neizhpapa'yı kabul etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Oleksii Neizhpapa'yı kabul etti. Kabulde, Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Oleksii Neizhpapa'yı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Oleksii Neizhpapa'yı kabul etti. Kabulde, Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanı Ercüment Tatlıoğlu Yaşar Güler Ukrayna Ankara Savunma Diplomasi Politika Güncel Haberler

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