Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TUSAŞ Heyetini Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) heyetini kabul etti. Kabulde TUSAŞ yöneticileri ve Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da yer aldı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ ( Tusaş ) heyetini kabul etti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştiren TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan'ı, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Ömer Cihad Vardan'ı, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'i ve TUSAŞ Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Kabulde Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da yer aldı" denildi.