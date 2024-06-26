Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Türkmenistan'a gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkmenistan Savunma Bakanı Begenç Gündogdiyev'in resmi davetlisi olarak Türkmenistan'a geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkmenistan Savunma Bakanı Begenç Gündogdiyev'in resmi davetlisi olarak Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a geldi. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından kabul edilen Bakan Güler, ayrıca Türkmenistan'ın Milli Lideri Gurbanguli Berdimuhamedov ile de bir araya geldi.

Bakan Güler, daha sonra Türkmenistan Savunma Bakanlığına geçerek mevkidaşı Begenç Gündogdiyev tarafından askeri törenle karşılandı. - AŞKABAT