Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Büyükelçisi'ni kabul etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ile bir araya geldi. Görüşmede, Pakistan Kara Ataşesi Albay Ahzam Qureshi de yer aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid'ı kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ve beraberindeki Pakistan Kara Ataşesi Albay Ahzam Qureshi'yi kabul etti" deanildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika