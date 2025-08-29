Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan Büyükelçisi'ni kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ile bir araya geldi. Görüşmede, Pakistan Kara Ataşesi Albay Ahzam Qureshi de yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ve beraberindeki Pakistan Kara Ataşesi Albay Ahzam Qureshi'yi kabul etti" deanildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
