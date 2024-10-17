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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO toplantısına katılmak üzere Belçika'da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO toplantısına katılmak üzere Belçika'da
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'na ulaştı. Güler, toplantı kapsamında ilk olarak NATO Türk Askeri Temsil Heyeti'ni ve NATO Daimi Temsilciliğini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'daki NATO Karargahı'na geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı dolayısıyla Belçika'ya geldi. Güler, ilk gün oturumlarına katılmak üzere başkent Brüksel'deki NATO Karargahı'na ulaştı. NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü ve NATO'da görevli askeri personel tarafından karşılanan Bakan Güler, ilk olarak NATO Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığını ziyaret etti. Güler TMR Başkanlığı ziyaretinin ardından NATO Daimi Temsilciliğini ziyaret ederek Büyükelçi Zeki Gümrükçü'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Politika Savunma Belçika Dünya Nato

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