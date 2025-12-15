Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganbyamba Sunrev'i Kabul Etti
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Moğolistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganbyamba Sunrev'i kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika