Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Kamerun'a Resmi Ziyarette Bulundu

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Kamerun'a gitti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Kamerun'a gitti. İlk olarak Yaounde Büyükelçiliğimizi ve Askeri Ataşeliğimizi ziyaret eden Bakan Yaşar Güler, Büyükelçi Volkan Öskiper'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı" denildi.