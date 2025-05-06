Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Kamerun'a Resmi Ziyarette Bulundu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Kamerun'a gitti. Ziyareti kapsamında Yaounde Büyükelçiliği ve Askeri Ataşelik ziyareti gerçekleştirdi.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Kamerun'a gitti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Kamerun'a gitti. İlk olarak Yaounde Büyükelçiliğimizi ve Askeri Ataşeliğimizi ziyaret eden Bakan Yaşar Güler, Büyükelçi Volkan Öskiper'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika