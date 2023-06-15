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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile Görüştü

Politika Haberleri

NATO Savunma Bakanları toplantıları kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

p>NATO Savunma Bakanları toplantıları kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.

Bakan Güler, toplantılara katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Bakan Güler, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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