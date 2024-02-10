Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Babası Hayatını Kaybetti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze töreni bugün düzenlenecek.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fikret Güler'in cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisinde düzenlenecek cenaze töreni sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.