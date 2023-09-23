Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: İlk deniz karakol gemilerimiz Akhisar ve Koçhisar'ı denize indirdik

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yerli ve milli savunma sanayisinin geldiği seviyeyi gösteren Akhisar ve Koçhisar gemilerinin denize indirilmesinin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Bu gemilerin donanmaya katılmasıyla deniz kuvvetlerinin mavi vatan harekat kabiliyeti artacak ve dünyada önde gelen deniz kuvvetleri arasındaki yerini daha da sağlamlaştıracaktır.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının iki açık deniz karakol gemisi 'TCG Akhisar' ve 'TCG Koçhisar' törenle denize indirildi. Yapımı tamamlanan 1 MİLGEM de törende Pakistan'a teslim edildi.

Türk donanmasının gücüne güç katacak yerli ve milli gemilerden iki tanesi TCG Akhisar ve TCG Koçhisar Mavi Vatan ile buluştu. Yapımı tamamlanan 1 MİLGEM de Pakistan'a teslim edildi. 2 savaş gemisinin denize indirme ve bir geminin de teslim töreni İstanbul Tersanesi Komutanlığında yapıldı. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Pakistanlı yetkililer ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katıldı.

"Deniz Kuvvetlerimiz mavi vatandaki harekat kabiliyetini daha da artıracak"

Törende konuşan Bakan Güler, "İlk deniz karakol gemilerimiz Akhisar ve Koçhisar'ı denize indirmenin haklı, gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yerli ve Milli Savunma Sanayimizin geldiği mümtaz seviyeyi ortaya koyan bu gemilerimizin donanmamıza katılmasıyla deniz kuvvetlerimiz mavi vatandaki harekat kabiliyetini daha da artıracak dünyada önde gelen deniz kuvvetleri arasındaki seçkin yerini pekiştirecektir" dedi.

Gemiler ile istihbarat, gözetleme, keşif, arama kurtarma, terörle mücadele, denizde denetim harekatı ve deniz özel harekatı görevleri icra edilecek. Karakol gemileri, aynı kızakta bu kadar kısa sürede ve bu seviyede iki geminin birden denize indirilmesi bakımından bir ilk. MİLGEM projesi kapsamında inşası tamamlanan 'Babur' gemisi de düzenlenen törenle Pakistan'a teslim edildi. - İSTANBUL