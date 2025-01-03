Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İhlas Medya Heyetini Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Gazetesi, İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber temsilcilerinden oluşan heyeti makamında kabul etti ve gündeme ilişkin sohbet etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İhlas Medya heyetini kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye Gazetesi Temsilcisi Akif Bülbül, İhlas Haber Ajansı Ankara Haber Müdürü Bayazit Cebeci ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'ten oluşan İhlas Medya heyeti ile bir araya geldi. Bakan Güler'in makamında gerçekleşen kabulde gündeme ilişkin sohbet gerçekleşti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika