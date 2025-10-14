Haberler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Güney Afrikalı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Güney Afrikalı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Güney Afrika Savunma ve Gaziler Bakanı Matsie Angelina Motshekga ile Milli Savunma Bakanlığı'nda önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Güney Afrika Savunma ve Gaziler Bakanı Matsie Angelina Motshekga ile bir araya geldi.

