Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, birlik komutanlarıyla telekonferans toplantısı gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, birlik komutanlarıyla birlikte telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda devam eden faaliyetler hakkında bilgi alındı ve talimatlar verildi. Bakan Güler, milletin tahsis ettiği kaynakları büyük bir titizlikle kullanacaklarını belirtti.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanları ile video konferans toplantısında görüştü. Bakan Güler başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci katıldı. Bakan Güler, devam eden faaliyetlere ilişkin birlik komutanlarından bilgi aldı.

'MİLLETİN HER KURUŞUNU TİTİZLİKLE KULLANACAĞIZ'

Güler, komutanların ve askerlerin özverili çalışmalarını memnuniyetle gözlemlediğini belirterek, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 85'inci ölüm yıl dönümünü 10 Kasım'da çeşitli etkinlikler ile saygıyla icra ettik. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ve müteakiben 15 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümünü hem Yavru Vatan'da hem de ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutladık. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulumuzun 133'üncü, Deniz Harp Okulumuzun 250'nci kuruluş yıldönümünü, geleneksel kutlama törenlerini 17-18 Kasım'da icra ettik. Bu vesileyle tüm denizci subay ve astsubaylarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı 2024-2026 dönemi bütçe teklifi hakkında yüce Meclisimizin Genel Kurulu'nun aralık ayında bilgilendirilmesinden önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi 16 Kasım'da gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda milletimizin büyük fedakarlık ve zorlukla yurt savunmasına tahsis ettiği ve edeceği her kuruşu büyük bir titizlikle kullanacağız" diye konuştu. (DHA)