Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Temaslarına Başladı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri'nde resmi ziyaret gerçekleştirerek Türk Büyükelçiliğini ziyaret etti ve burada faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarına başladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret düzenlediği Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarına başladı. Bakan Güler, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Lütfullah Göktaş ve Askeri Ataşe Hava Kurmay Albay Gürsu Aytekin'den faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. - ABU DABİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika