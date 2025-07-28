Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Büyükelçisi Barrack'ı Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'ı kabul etti. Görüşme, bakanlığın sosyal medya hesabında duyuruldu.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'ı kabul etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack'ı kabul etti" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika