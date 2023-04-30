Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Parkı'nda düzenlenen piknikte vatandaşlarla bir araya geldi. Terör belasından milleti kurtarmakta kararlı olduklarını vurgulayan Akar, PKK'nın hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olmadığını söyledi. Millet İttifakı'nın içinde daha önce bizlerle beraber olan insanlar var. Maalesef bunlar bir koltuk uğruna zihinlerini değiştirdiler.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Milletimizin ferasetine güvenimiz tam. Millet İttifakı'nın içinde daha önce bizlerle beraber olan insanlar var. Maalesef bunlar bir koltuk uğruna zihinlerini değiştirdiler" dedi.

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri milletvekili adayı Hulusi Akar, Kosova Parkı'nda düzenlenen piknikte vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlara seslenen Bakan Akar, "Devlet ve millet el ele omuz omuza 85 milyon birlikte yürüyoruz. 85 milyon tek yürek, tek millet, tek güç. Hep beraber yürüyerek inşallah ülkemizin bekasını da refahını da sağlayacağız. Bugüne kadar problemleri çöze çöze geldik kalan problemleri de inşallah 14 Mayıs'tan sonra çözeceğiz" diye konuştu.

Bugünlere çok acılar çekilerek gelindiğine dikkat çeken Akar, "Şu anda tam terör örgütü çöküş halindeyken, teröristlerin ele başları efendilerine 'bizi kurtarın' diye bağırıp, seçimlerden medet umarken bu konuda her zamankinden daha uyanık olmalıyız. Milletimizin ferasetine güvenimiz tam. Millet İttifakı'nın içinde daha önce bizlerle beraber olan insanlar var. Maalesef bunlar bir koltuk uğruna zihinlerini değiştirdiler" ifadelerini kullandı.