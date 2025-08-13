Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye heyetiyle görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmenin ardından Bakan Güler ve Bakan Kasra, Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası'nı imzaladı. - ANKARA