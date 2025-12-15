Milli Savunma Bakanı Güler, Moğolistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Sunrev'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganbyamba Sunrev'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Moğolistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Sunrev ile bir araya geldi.

Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu da yer aldı.