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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Macaristan Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi ile bir araya geldi.

Macaristan Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi, Milli Savunma Bakanı Güler'in resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Bakan Güler, konuk Bakan Ruszin-Szendi'yi Bakanlığa gelişinde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının çalınmasının ardından Bakan Ruszin-Szendi, Onur Kıtası'nı selamladı. Karşılama töreni sonrası ikili, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı