Milli Savunma Bakanı Güler, Macar mevkidaşı Ruszin-Szendi'yi resmi törenle karşıladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Macaristan Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi'yi törenle karşıladı. Karşılama sonrası ikili baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Macaristan Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi ile bir araya geldi.
Macaristan Savunma Bakanı Romulusz Ruszin-Szendi, Milli Savunma Bakanı Güler'in resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Bakan Güler, konuk Bakan Ruszin-Szendi'yi Bakanlığa gelişinde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının çalınmasının ardından Bakan Ruszin-Szendi, Onur Kıtası'nı selamladı. Karşılama töreni sonrası ikili, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı