Milli Savunma Bakanı Güler, Letonya Savunma Bakanı Sprüds ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Letonya Cumhuriyeti Savunma Bakanı Andris Sprüds ile bir araya geldi.

Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Letonyalı mevkidaşı Andris Sprüds'ü Milli Savunma Bakanlığı'nda resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Sprüds, Onur Kıtası'nı selamladı. Güler ve Sprüds, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA