Milli Savunma Bakanı Güler, Letonya Savunma Bakanı Sprüds ile Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Letonya Cumhuriyeti Savunma Bakanı Andris Sprüds ile resmi bir törenle bir araya geldi ve ardından basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Letonya Cumhuriyeti Savunma Bakanı Andris Sprüds ile bir araya geldi.

Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Letonyalı mevkidaşı Andris Sprüds'ü Milli Savunma Bakanlığı'nda resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Sprüds, Onur Kıtası'nı selamladı. Güler ve Sprüds, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar

Mide bulandıran görüntüler! Tuvalette hazırlayıp, insanlara satıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama

Suriye'nin Türkiye'ye getirdiği yasak ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.