Milli Savunma Bakanı Güler, Kars'ta 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kars'ta 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile Kars Valiliğini ziyaret etti.

Bazı programları kapsamında kente gelen Güler, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ziyarette bulundu.

Burada incelemelerde bulunan Güler, daha sonra Vali Ziya Polat'la valilik makamında bir araya geldi.

Bakan Güler, Vali Polat'tan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da yer aldı.

Kaynak: AA