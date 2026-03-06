Haberler

Bakan Güler, Gürcistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Bakan Güler, Gürcistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında fikir alışverişinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Güler, Gürcistan Savunma Bakanı Chikovani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump, Küba'nın çok yakında düşeceğini savundu

Gittikçe daha tehlikeli oluyor: O ülke de yakında düşecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Lammy'e göre, ülkesinin İran'ın füze üslerini vurması 'hukuken yasal'

Avrupa devinin İran'a vurması an meselesi: Hukuken mümkün
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi

Endişe yaratan görüntü: Neyse ki rahatlatan açıklama geldi
Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır

Pezeşkiyan'dan dikkat çeken çıkış! Mesajı Türkiye'yi de ilgilendiriyor
İngiltere Başbakan Yardımcısı Lammy'e göre, ülkesinin İran'ın füze üslerini vurması 'hukuken yasal'

Avrupa devinin İran'a vurması an meselesi: Hukuken mümkün
Zehra Kınık davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezası kesinleşti

İstinaf itirazları reddetti: Zehra Kınık'ın cezası onandı
Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı

Sürücüleri kara kara düşündürecek haber! Tarihi seviyeyi gördü