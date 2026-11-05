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Milli Savunma Bakanı Güler, Hırvatistan Parlamento Başkanı ile MSB'de bir araya geldi

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Milli Savunma Bakanı Güler, Hırvatistan Parlamento Başkanı ile MSB'de bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hırvatistan Parlamento Başkanı Gordan Jandrokovic ile Milli Savunma Bakanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Milli Savunma Bakanlığının sanal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hırvatistan Parlamento Başkanı Gordan Jandrokovic ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Hırvatistan Parlamento Başkanı Gordan Jandrokovic, Milli Savunma Bakanlığında bir araya gelerek heyetler arası görüşme gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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