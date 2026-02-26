Milli Savunma Bakanı Güler'den Adalet Bakanı Gürlek'e hayırlı olsun ziyareti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Adalet Bakanı Akın Gürlek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyet, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yeni görevinde hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı