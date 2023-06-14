Milli Savunma Bakanı Güler, Belçika'da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Güler'i, Melsbroek Havalimanı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Türkiye Askeri Temsilciliği Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ile Belçikalı yetkililer karşıladı. Yarın NATO Karargahı'nda gerçekleştirilecek Savunma Bakanları Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen katılacak Bakan Güler, oturumlarda yer alacak, çeşitli ikili görüşmeler de bulunacak.