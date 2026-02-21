Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler, Bayburt Valiliğini ve Belediyesini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Güler, Bayburt Valiliğini ve Belediyesini ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere memleketi Bayburt'a gitti. Güler, Valilik ve Belediyeyi ziyaret ederek kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt Valiliğini ve Bayburt Belediyesini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere memleketi Bayburt'a gitti.

Bayburt Valiliğini ve Bayburt Belediyesini ziyaret eden Güler, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Güler'e, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan eşlik etti.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Özel içerik için abonelik açtı! Takipçilerden bakın ne kadar kazanıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
CHP'nin yeni cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü? İddialara ilişkin açıklama geldi

CHP'nin yeni adayı mı olacak? Son noktayı koydu
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 50 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi sarsan olay! Motosikletlerle gelip katliam yaptılar
Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Özel içerik için abonelik açtı! Takipçilerden bakın ne kadar kazanıyor
İspanya'da aşırı sağın girişimiyle bazı belediyelerde burka ve peçe yasaklandı

Avrupa ülkesi, belediyelerde giyilmesini yasakladı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı

Taziye mesajı akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı