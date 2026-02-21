Milli Savunma Bakanı Güler, Bayburt Valiliğini ve Belediyesini ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere memleketi Bayburt'a gitti. Güler, Valilik ve Belediyeyi ziyaret ederek kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Bakan Güler'e, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan eşlik etti.
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici