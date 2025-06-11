Milli Savunma Bakanı Güler, BAE'de Savunma Bakanı ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri'nde resmi temasları kapsamında BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Bakan Al Mazrouei ile ikili ve bölgesel savunma konularını görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Mubarek Fadhel Al Mazrouei ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret düzenlediği Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Bin Mubarek Fadhel Al Mazrouei ile görüştü. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ABU DABİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika