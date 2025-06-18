Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan İstihbarat Başkanını Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan İstihbarat Başkanını Kabul Etti
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan İstihbarat Başkanı Korgeneral Orhan Sultanov'u kabul etti. Kabul, Bakan Güler'in makamında basına kapalı olarak gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın İstihbarat Başkanı Korgeneral Orhan Sultanov'u kabul etti.

Bakan Güler, Azerbaycan'ın İstihbarat Başkanı Korgeneral Orhan Sultanov'u kabul etti. Bakan Güler'in makamında gerçekleştirilen kabul basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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