Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan İstihbarat Başkanını Kabul Etti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan İstihbarat Başkanı Korgeneral Orhan Sultanov'u kabul etti. Kabul, Bakan Güler'in makamında basına kapalı olarak gerçekleşti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın İstihbarat Başkanı Korgeneral Orhan Sultanov'u kabul etti.
Bakan Güler, Azerbaycan'ın İstihbarat Başkanı Korgeneral Orhan Sultanov'u kabul etti. Bakan Güler'in makamında gerçekleştirilen kabul basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika