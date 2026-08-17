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Bakan Yardımcısı Ayhan'dan Memleket Özlemi

Bakan Yardımcısı Ayhan'dan Memleket Özlemi
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Bayburt'un Çiftetaş köyündeki tarla ve arazisini ziyaret ederek sosyal medyada duygusal bir paylaşım yaptı. Ayhan, 'Anılarımın tarlası; kimliğimin mayası; üzerinde hayaller kurduğum; anamı babamı emanet ettiğim toprak' sözleriyle köyüne ve topraklarına olan bağlılığını dile getirdi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Bayburt'un Çiftetaş köyünde bulunan tarla ve arazisinden yaptığı paylaşımla memleket özlemini dile getirdi.

Bayburt'un Çiftetaş köyünü ziyaret eden Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda köye ve topraklara olan bağlılığını ifade etti.

Ayhan paylaşımında, "Anılarımın tarlası; kimliğimin mayası; üzerinde hayaller kurduğum; anamı babamı emanet ettiğim toprak" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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