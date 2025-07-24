Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sri Lanka ile İşbirliği Görüşmesi Yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sri Lanka ile İşbirliği Görüşmesi Yaptı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sri Lanka Dış İşleri Bakanı Vijitha Herath ile ülkerarasındaki eğitim, kültür ve turizm alanında işbirliği olanaklarını değerlendirdi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sri Lanka Dışişleri, Dış İstihdam ve Turizm Bakanı Vijitha Herath ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sri Lanka Dışişleri, Dış İstihdam ve Turizm Bakanı Vijitha Herath ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tekin, "İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da pekiştirilmesi adına atılabilecek ortak adımları ele aldık, özellikle eğitim, kültür ve turizm alanlarında iş birliği potansiyelini değerlendirdik. Nazik ev sahipliği ve misafirperverliğinden dolayı Sayın Bakana teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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