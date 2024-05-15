Bakanı Tekin, mülakatların kaldırılmasına kapıyı kapattı: Gündemimizde böyle bir şey yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel seçim öncesi, "Mülakatları kaldıracağız" açıklamasında bulunmuş ancak bu konuda bir adım atılmamıştı. Türk Eğitim-Sen, sözleşmeli öğretmen istihdamında sözlü sınav uygulamasının iptali için Danıştay'da dava açtı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise mülakatın kaldırılmasının gündemde olmadığını söyleyerek, "Bakan olarak yasal düzenlemeye göre işlem yapıyorum." dedi.

KAMUDA MÜLAKAT YARGIYA TAŞINDI

Türk Eğitim-Sen, sözleşmeli öğretmen istihdamında sözlü sınav uygulamasına ilişkin yeni düzenlemeyi içeren yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştayda dava açtı. Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in dün Resmi Gazete'de yayımlanarak, ilgili yönetmeliğe "Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si alınarak belirlenir" hükmünün eklendiği hatırlatıldı.

Açıklamada "Sözlü sınav sisteminin, objektif ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olmayan, her türlü suistimale, ayrımcılığa, adam kayırmacılığa açık, denetlenmesi imkansız bir sınav şekli" olduğu belirtilerek dava açıldığı kaydedildi.

"MÜLAKATA KARŞI ÇIKANLAR DÜZENLEMEYİ İPTALE TAŞIYOR"

Yaşanan bu gelişmenin ardındanMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin eğitim gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Tekin, mülakatla ilgili soruya, "Bir şeyi atlıyorlar. Şu andaki mevcut duruma göre mülakat yüzde 100 etkili öğretmen arkadaşlarımızın atanmasında. Biz mülakatın etkisini yüzde 50'ye düşürüyoruz ama ilginç bir şekilde mülakata karşı çıkanlar bu düzenlemeyi iptale taşıyorlar. Yani 'yüzde 100 mülakat etkili olsun' diyorlar. Burada bir çelişki var, anlamakta zorlanıyorum. Biz yönetmeliğimizi yayınladık, süreci ona göre işleteceğiz." sözleriyle yanıt verdi.

Tekin, "Mülakatın tamamen kaldırılması söz konusu mudur?" sorusuna, "Şu an bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Ben Bakan olarak yasal düzenlemeye göre işlem yapıyorum, mevcut elimizdeki yasal düzenlemeye göre." karşılığını verdi.

EĞİTİMCİLERE YÖNELİK ŞİDDET

Eğitimcilere yönelik şiddete karşı yasal düzenlemenin ne zaman Meclis'e geleceğine ve düzenlemenin içeriğine ilişkin soru üzerine Tekin, sürecin bürokratik anlamda tamamlandığını söyledi. Tekin, düzenlemenin önce Meclis Milli Eğitim Komisyonu'nun gündemine sonrasında ise Genel Kurulun gündemine geleceğini belirtti.

Yusuf Tekin, "Ne tür tedbirler aldığımızı daha önce de açıkladık. Hapis cezalarının artırılması, erteleme taleplerinin reddedilmesi, özel okullardaki öğretmen arkadaşlarımızın aynı şekilde koruma altına alınması... Yasal düzenlemeyi yapıyoruz. Ancak şunun altını çizmek lazım, bu konular salt yasal düzenlemelerle çözülebilecek konular değil. Hep beraber toplumsal farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Sektördeki bütün paydaşlarımız, toplumun bütün katmanları hep beraber bir farkındalık oluşturmamız sadece öğretmenlik için değil, şiddete maruz kalma potansiyeli olan bütün mesleklerle ilgili gerekiyor. Bunu özellikle istirham ediyorum."

"DÜZENLEME ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KOMİSYON GÜNDEMİNDE"