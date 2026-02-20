Bakan Tekin: 168 kişinin imzaladığı metinle ilgili suç duyurusunda bulunacağız

ÖĞRENCİLERLE İFTAR SOFRASINDA BULUŞTU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, program sonrası Kitap Kafe'de öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Tekin, daha sonra öğrencilerle iftar sofrasında buluştu. Bakan Tekin, iftar sonrası konuşmasında, "Türk vatandaşı çocukların, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sadakatle bağlı, milli ve manevi değerlerini özümseyen, milli kültüre sahip çıkan, bu milletin ferdi olmaktan gurur duyan, bu ülkenin değerleriyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bizi biz yapan, binlerce yıllık devlet geleneğimize kadar her noktada, her değerimize sahip çıkan bireyler olarak yetişmeniz, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim anayasal ve yasal sorumluluğumuzdur. Türk milletinin sorumluluklarının bilincinde olan bir mensubu olarak yetişmenizi, bu toplumun sağlıklı ve huzurlu bir toplum olması için üstünüze düşen sorumlulukları hatırlatan bireyler olarak yetişmenizi istiyoruz. Hem de dünyada sizin yaşıtlarınızla, en iyi şekilde rekabet edebilecek teknolojik ve pedagojik donanımlara sahip olarak yetişmeniz bizim vazifemiz "dedi.

'TÜRKİYE AVRUPA'NIN EN İYİ ÜLKELERİNDEN BİR TANESİ OLDU'

Türkiye'nin zorunlu eğitim düzeyinde Avrupa'nın en iyi ülkelerinden olduğunu söyleyen Bakan Tekin, "Dünyada çocukların zorunlu eğitim çağındaki düzeylerini ölçen uluslararası ölçme değerlendirme mekanizmaları var. Dünyada bu anlamda en geçerli iki tane değerlendirme mekanizması var. Birisi PISA, diğeri de TIMSS dediğimiz sınavlar. 2024'te en son açıklanan TIMSS sınavında Türkiye, matematik ve fen bilimlerinde Avrupa'nın en iyi ülkelerinden bir tanesi oldu. İlk üç içerisindeyiz Avrupa ülkeleri arasında. Bunlar önemli şeyler, pedagojik anlamda önemli göstergeler, akademik başarılarımız anlamında. Türkiye'de sağlıkta, savunma sanayinde devasa adımlar atılıyorsa eğer, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen arkadaşlarımızın size kazandırdıkları bu akademik beceri ve millet olmanın şuurunu size vermeleriyle sağlanıyor. İşte bu anlamda bugün Ramazan ayı vesilesiyle Türkiye'de bütün okullarımızda bizi bir arada tutan milli birliğimizin, beraberliğimizin toplumda yardımlaşma, dayanışma şuurumuzu artıran en önemli dönemlerden bir tanesi olan Ramazan ayında biz okullarımızda bu bilinçle, bu şuurla yetişecek çocukların farkındalık oluşturabileceklerini bir dönem olsun istedik. Bu kapsamda da başlattığımız etkinliklerden bir tanesi 'İftarda Konuşalım' etkinliğiydi" diye konuştu.

Nusret DURUR-Ziya AKYILDIZ/ARTVİN,

