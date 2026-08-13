Milli Eğitim Bakanı Tekin İzmir'de Temaslarda Bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İzmir Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Tekin, çeşitli programlara katılmak için geldiği kentte İzmir Valisi Süleyman Elban ile makamında bir araya geldi, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığına geçen Tekin'i, İl Başkanı Bilal Saygılı ve partililer karşıladı. Tekin, ardından partinin yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Bakan Tekin'e AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar ve Şebnem Bursalı Aksoy ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de eşlik etti.

Kaynak: AA