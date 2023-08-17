Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'a Geliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'a dizi programa katılmak üzere ziyaret gerçekleştirecek. Erzurum Valiliği ve AK Parti Teşkilatları ile buluşacak olan Bakan Tekin, daha sonra Pasinler, Köprüköy, Hınıs ve Ağrı'yı ziyaret edecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın (18.08.2023) biri dizi programa katılmak üzere Erzurum'a geliyor. İlk olarak AK Parti teşkilatları ile sabah kahvaltı programında bir araya gelecek olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha sonra Erzurum Valiliğini ziyaret edecek. Bakan Tekin burada, Pasinler ilçesinde AK Parti Teşkilatı ve Belediye Başkanlığına gidecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Köprüköy ve Hınıs'ta da teşkilat ve belediye ziyaretlerinin ardından karayolu ile Ağrı'ya geçeceği açıklandı. - ERZURUM