Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Balıkesir'in Havran ilçesinde esnaf ve öğretmenlerle buluştu

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Balıkesir'in Havran ilçesinde esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Havran ilçesine geldi. Burada esnafı ziyaret eden Bakan Tekin, vatandaşlarla sohbet etti. Sekizeylül Ortaokulu'nu ziyaret eden Bakan Tekin, öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim faaliyetleri ve ihtiyaçlar hakkında istişarelerde bulundu. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ise Bakan Tekin'e ziyaret için teşekkür etti.