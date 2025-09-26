Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman'da Sürpriz Okul Ziyareti Gerçekleştirdi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'ten Adıyaman'a geçerek Besni ilçesindeki Sugözü İlkokulu ve Ortaokulu'na sürpriz bir ziyaret yaptı. Ziyaret sırasında öğrencilerle sohbet eden Tekin, öğretmenlerle istişarelerde bulundu ve bir öğretmenin doğum gününü kutladı.
Programları kapsamında Gaziantep'ten Adıyaman'a geçen Bakan Tekin, yol güzergahında bulunan Besni ilçesindeki Sugözü İlkokulu ve Ortaokulu'na sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.
Bakan Tekin, ziyaretinde sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.
Öğretmenler odasında meslektaşlarıyla bir araya gelen Tekin, eğitimcilerle istişarelerde bulunarak okuldaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin düşüncelerini dile getiren öğretmenler, yürütülen çalışmalar dolayısıyla Bakan Tekin'e teşekkür etti.
Ziyaret sırasında beden eğitimi öğretmeni Hilal Parlak'a sürpriz yapan Bakan Tekin, öğretmenin doğum gününü kutlayarak pasta kesti, çiçek ve kalem hediye etti.
Bakan Tekin, ziyaretin sonunda öğretmen ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.