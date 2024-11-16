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Milli Eğitim Bakanı Tekin: Laiklik İle İlgili Anlayışlarımız Farklı

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Laiklik İle İlgili Anlayışlarımız Farklı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AK Parti Batman kongresinde, dikkat eken laiklik çıkışında bulundu. Bakan Tekin, "Sen laiklikten, Müslümanların inanç özgürlüğünün prangalar altına alınmasını yasaklamasını anlıyorsun. Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. O zaman sizin laiklikten anladığınız şey ile benim laiklikten anladığım şey aynı değil." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sen laiklikten, Müslümanların inanç özgürlüğünün prangalar altına alınmasını yasaklamasını anlıyorsun. Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti merkez ilçe 8'inci olağan kongresine katıldı. Burada konuşan Bakan Tekin, ana muhalefeti işaret ederek, "Sizin laiklikten anladığınız şey şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak" dedi.
"Siz bunları laikliğin gereği olarak yaptınız" diyen Tekin, "O zaman sizin laiklikten anladığınız şey ile benim laiklikten anladığım şey aynı değil. Sen laiklikten, Müslümanların inanç özgürlüğünün prangalar altına alınmasını yasaklamasını anlıyorsun. Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. Bu olmaz. Üniversiteye başörtüsüyle gitmek isteyen çocuğu ikna odalarına almayı laiklik gereğiyle yaptınız. Kendi ideolojik bakış açılarını bize dayatmak isteyen birileri evrensel tanımlamalarla asla örtüşmeyen kavramları bize dayatıyorlar ve bizi bunun üzerinden eleştiriyorlar" ifadelerini kullandı.
Tek liste girilen kongrede, Fatih Doğu seçildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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