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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Laiklik Eleştirisi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'da yaptığı konuşmada laiklik anlayışını eleştirerek, muhalefetin kendi icat ettiği bir laikliği dayatmaya çalıştığını ifade etti. Tekin, inanç özgürlüğünün kısıtlanmasına karşı çıktı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun"

BATMAN - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sen laiklikten, Müslümanların inanç özgürlüğünün prangalar altına alınmasını yasaklamasını anlıyorsun. Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'da Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans salonunda merkez ilçe 8'inci olağan kongresine katıldı. Burada konuşan Bakan Tekin, ana muhalefeti işaret ederek, "Sizin laiklikten anladığınız şey şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an'ı Kerim öğrenmesini yasaklamak" dedi.

"Siz, bunları laikliğin gereği olarak yaptınız" diyen Tekin, "O zaman sizin laiklikten anladığınız şey ile benim laiklikten anladığım şey aynı değil. Sen laiklikten, Müslümanların inanç özgürlüğünün prangalar altına alınmasını yasaklamasını anlıyorsun. Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. Bu olmaz. Üniversiteye başörtüsüyle gitmek isteyen çocuğu ikna odalarına almayı laiklik gereğiyle yaptınız. Kendi ideolojik bakış açılarını bize dayatmak isteyen birileri evrensel tanımlamalarla asla örtüşmeyen kavramları bize dayatıyorlar ve bizi bunun üzerinden eleştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Tek liste girilen kongrede, Fatih Doğu seçildi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Laiklik Eleştirisi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - Politika
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