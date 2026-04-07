Milli Eğitim Bakanı Tekin, Gaziantep'te cemevi ziyaretinde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Gaziantep'te cemevi ziyaretinde bulundu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptığı cemevi ziyaretinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının önemini belirtti. Eğitim müfredatına yeni dersler eklenmesi gerektiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şahinbey ilçesi Killik Mahallesi'ndeki bir cemevini ziyaret etti.

Türkiye'de birlik ve beraberliğin önemli olduğunu ve yakın coğrafyanın korunabilmesi için birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukunu devam ettirecek, bütün dünyaya meydan okunacak adımlar atılması gerektiğini aktaran Tekin, "AK Parti 2001'de kurulurken Cumhurbaşkanımız Türk toplumunu bölen, ayrıştıran ötekileştiren ne kadar yasak varsa hepsini kaldıracağını ifade etmişti." dedi.

Tekin, Türk bayrağının altında yaşamaktan onur duyan ve bu bayrağın dalgalanmasından gurur duyan herkesle çalışacaklarını, sorunları birlikte çözüp aşabilecek çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının bu kapsamda çok önemli bir adım olduğunu anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"İstanbul'da bir grup dede ile sohbetimiz vardı, son 100 yıl içinde en önemli adımlardan biri olduğunu söyledim, o düzeltti '500 yıl içindeki en önemli adım.' dedi. Bu adımın içini dolduracak işler yapmakta bize düşer. Bakanlık bünyesinde biz yapabileceğimiz şeyleri sıraladık, 2 yıl önce Anadolu irfanının eğitime katkıları başlığıyla başlattığımız çalışmayla önce programlarımızı, okul müfredatımız içinde birlik ve beraberliğimize zarar verdiğini düşündüğümüz ifadeleri ayıkladık, yeni hususlar ekledik ve müfredat içinde çocukların dini inançlarını öğrenebilecekleri yeni dersler ekledik. Bunu yaparken de çocukların mahremiyetine, bu anlamdaki hassasiyetine azami derecede dikkat gösterdik."

Tekin, Türkiye'de dede ve zakir eğitimleri konusunda yaşanan sorunları aşmak üzere Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce modüller tanımladıklarını, yakın bir zamanda kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Bakan Tekin daha sonra Öğretmen Odası buluşmaları kapsamında Hacı Muzaffer Bakbak Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza

İmzayı attı! Dosta güven düşmana korku salan görüntü

İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında

Şifreler çözülüyor: Konsolosluğa saldıran teröristler bu ilden gelmiş
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı

Engelli maaşı için başvuru yapınca hayatının şokunu yaşadı
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Derbi sonrası tatsız sakatlık! Önümüzdeki maçlarda oynayamayacak
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

Messi’nin yakın korumasından antrenman şov

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz!