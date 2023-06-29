Milli Eğitim Bakanı Tekin Bayburt'ta

BAYBURT Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kurban Bayramı nedeniyle bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Bayburt'a geldi. İlk önce Bayburt Valiliğine ziyarette bulunan Bakan Tekin, ardından Bayburt Belediyesi, MHP İl Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı binalarında il protokolüyle bir araya gelerek, açıklamalarda bulundu.

Bayburt Valiliğine ziyarette bulunan Bakan Tekin, ziyaret öncesi valilik binası önünde bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyleyen Tekin, "Allah, bu ülkenin bütünlüğüne göz koyan düşmanlarına fırsat vermesin, Allah bizlere bu bayrak altında yaşamayı nasip etsin. Cumhurbaşkanımız sizlere çok teşekkür ediyor, sizlere ayrı ayrı selamlarını, saygılarını sunuyor. Ben de bu vesileyle sizlerin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah hep bu güzelliklerle tekrar tekrar bayramlar yaşamayı nasip etsin, hepinize saygılarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmasının ardından valilik şeref defterini imzalayan Bakan Tekin, Valilik makamında kurum amirleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Bayram tatilinde illeri gezdiğini belirten Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bayburt'ta bulunduğunu belirterek, "Biz, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla illerimizi dolaşıyoruz. Eğitim-öğretim yılına hazırlık açısından bir eksiğimiz, bir aksağımız, bir yanlışımız, çözülmesi gereken bir problem var mı onlara bakıyoruz. Bayram tatili olunca bayramda da illerimizi geziyoruz. İllerde bir toplantı organize edemesek bile şehirlerimizde küçük bir problem varsa bize aktarılır, problem büyümeden biz de çözeriz diye düşünüyorum. Hem bayramlaşma, hem de böyle kısa bir ziyareti birleştirerek gerçekleştirmiş olduk. Bayramınız mübarek olsun, hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Allah bizlere çok daha güzel, çok daha mutlu, çok daha sağlıklı, mutlu bayramlar yaşamayı nasip etsin" diyerek konuştu.

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Tekin, Bayburt Belediyesi'ni ziyaret etmek için belediyeye hareket etti. Tekin'i karşılayan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, ziyaretlerinden ötürü bakan Tekin'e teşekkür etti. Belediye şeref defterini imzalayan Tekin, belediye makamında da protokol üyeleriyle bir araya gelerek sohbet etti.