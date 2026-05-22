Milli Eğitim Bakanı Tekin 2. Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz, çocuklarımızın dijital bağımlılıktan uzak, keyifle okuyabilecekleri, okuduktan sonra arkadaşlarına keyifle tavsiye edebilecekleri ve aralarında okuma kültürünün yaygınlaşacağı bir iklimi hep beraber oluşturmak istiyoruz." dedi.

Bakan Tekin, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen "2. Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi: Dijital Çağda Çocuk Edebiyatı ve Yeni Yaklaşımlar" programında yaptığı konuşmada, yaptıkları her işte milletin değerlerini üstün kılmayı hedefleyen bir yapı oluşturduklarını söyledi.

Bakan yardımcıları, genel müdürler, bakanlık birimleri ve öğretmenlerle birlikte konuştukları her adımı hayata geçirme gayretinde olmaya devam edeceklerini belirten Tekin, "O yüzden 'Sahayla, okullarımızla, öğretmenlerimizle ilişkilerimizi, en güçlü düzeye çıkaracağız.' diye bir talebim oldu. Okullarımızda, öğretmenler odalarında, öğretmen arkadaşlarımızla her türlü yeniliği, attığımız her adımı, yapmak istediğimiz her mevzuat değişikliğini bugüne kadar tartıştık, istişare ettik. Bazen öğretmenler odalarından biz beslendik. Oradan önerilen projeleri hayata geçirdik. Bazen Bakanlık'ta ya da bir başka öğretmen odasında gündeme gelen bir projeyi, bir öneriyi gittiğimiz öğretmenler odasında, öğretmen arkadaşlarımızla istişare ettik. Onların düşüncelerini aldık. ve şu ana kadar hiçbir işimiz yok ki öğretmenler odasında istişare edilmemiş olsun." diye konuştu.

Bakan Tekin, öğretmenlerin mesleki olarak gelişimlerinde onlara katkı sağlayacak birçok projeyi hayata geçirdiklerini, "Maarif Korosu" ile "Maarif Halk Dansları Toplulukları"nın öğretmenler için inanılmaz bir farklı ortam oluşturduğunu anlattı.

Profesyonel tiyatrocularla "Ailem" diye bir dizi yaptıklarını aktaran Tekin, "Dizimizin senaryosunda öğretmen arkadaşlarımızın okullarda karşılaştıkları ve desteğe ihtiyaç duydukları konuları, dizi platformuna senaryolaştırarak taşıdık. 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi ile ilgili olarak kaleme aldığımız tiyatro oyununda 600 kişilik bir ekip rol aldı. Bu 600 kişinin içerisinde yaklaşık 20 kişilik bir profesyonel sanat tecrübesi olan sanatçılardı. Geriye kalan 580 kişi öğretmen arkadaşımızdı. Yine aynı öğretmen arkadaşlarımızla tiyatro akademisi kurduk. Öğretmen arkadaşlarımıza Türkiye'nin her tarafında tiyatro kursları organize ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, okullarda tavsiye edilen kitapların öğretmenler tarafından yazılması için yarışma düzenlediklerini anlattı.

Burada dereceye giren kitapları basarak okullarda dağıtacaklarını anlatan Tekin, "Bu kapsamda da okullarda kitap tavsiye etmek konusunda öğrencilerimiz için biraz sorunlar var. Eski olan, işte '1001 temel eser', '101 temel eser', '100 temel eser' ve benzeri isimlerle değişik zamanlarda yayınlanan eserlere baktık. Bunu seçsek, 'Bunu niye seçmediniz?' olacak. Onu seçsek içerisinden bir cümle buluyorlar. Başlıyorlar eleştirmeye... Yayınevini eleştiriyorlar, bilmem ne? Artık 'Böyle olmaz.' dedik. Öğretmen arkadaşlarımızla yapalım. Öğretmenlerimizin içerisinde tecrübesi olan arkadaşlarımızla, katılmak isteyen arkadaşlarla beraber bir yarışma organize ettik. Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüz bu yarışmayı gelenekselleştirecek. Dereceye giren arkadaşlarımızın kitaplarını basarak, okullarda o kitapları tavsiye edelim."

Tekin, çocukların gelişimine destek olmak için yaptıkları çalışmaları şöyle aktardı:

"Bir taraftan okullarda çocuklarımızın yazma alışkanlığı edinmesi, kendilerini hem konuşarak hem yazarak ifade etme konusunda öz güven kazanmaları, Türkçeyi, anadilimizi hem konuşarak hem yazarak daha etkili kullanabilme becerilerini geliştirebilmeleri açısından Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı derslerinin hem içeriğini hem de ölçme değerlendirme yöntemlerini değiştirdik. Biz, çocuklarımızın dijital bağımlılıktan uzak, keyifle okuyabilecekleri, okuduktan sonra arkadaşlarına keyifle tavsiye edebilecekleri ve aralarında okuma kültürünün yaygınlaşacağı bir iklimi hep beraber oluşturmak istiyoruz."

İlk 50 bildiri sunuldu

"Dijital Çağda Çocuk Edebiyatı ve Yeni Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenen kongrede, Bilim Kurulu değerlendirmesi sonucunda en yüksek puanı alan ilk 50 bildirinin sunumu da yapıldı.

Programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile bazı öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.